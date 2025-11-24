Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251124-930-332017/4

Bundespräsident Steinmeier legt den Schraubenzieher an
Foto: Sebastian Kahnert
Bundespräsident besucht Hoyerswerda
Foto: Sebastian Kahnert
Friedrich Merz beim EU-Afrika-Gipfel
Foto: Michael Kappeler
Kampagnenstart »Stopp! Gewalt gegen Frauen« in Sachsen-Anhalt
Foto: Klaus-Dietmar Gabbert
Raureif bedeckt eine Hagebutte in Brandenburg.
Foto: Patrick Pleul
Schnee liegt auf dem für blinde Besucher gefertigten Tastmodell der Bremer Altstadt.
Foto: Sina Schuldt
Autos fahren auf einer schneebedeckten Straße in Hamburg.
Foto: Bodo Marks
