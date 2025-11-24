DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251124-930-332017/31 / 5Friedrich Merz beim EU-Afrika-GipfelFoto: Michael Kappeler1/5Friedrich Merz beim EU-Afrika-GipfelFoto: Michael KappelerKampagnenstart »Stopp! Gewalt gegen Frauen« in Sachsen-AnhaltFoto: Klaus-Dietmar Gabbert2/5Raureif bedeckt eine Hagebutte in Brandenburg.Foto: Patrick Pleul3/5Schnee liegt auf dem für blinde Besucher gefertigten Tastmodell der Bremer Altstadt.Foto: Sina Schuldt4/5Autos fahren auf einer schneebedeckten Straße in Hamburg.Foto: Bodo Marks5/5