DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251123-930-328175/51 / 12Lange Schatten im Schnee - Wintersportler an der Rodelpiste am Wurmberg im HarzFoto: Matthias Bein1/12Lange Schatten im Schnee - Wintersportler an der Rodelpiste am Wurmberg im HarzFoto: Matthias BeinMann kämpft sich auf überfluteter Straße durch die Fluten in ZentralvietnamFoto: VNA2/12Laura Nolte und Deborah Levi jubeln auf dem Podium nach Zweierbob-Sieg in CortinaFoto: Andrew Medichini3/12Thomas Gottschalk und Ehefrau Karina bei der »Menschen in Europa«-PreisverleihungFoto: Armin Weigel4/12Zweiter Verhandlungstag beimFoto: Michael Kappeler5/12Raureif-Zauber: Rosen leuchten im kalten MorgenFoto: Thomas Warnack6/12BVB-Mitgliederversammlung: Geschäftsführer Lars Ricken betritt das PodiumFoto: Bernd Thissen7/12Max Verstappen siegt in Las Vegas – der Weltmeister jubelt erneutFoto: Eric Gay8/12Andre Correa do Lago (M), Präsident der COP30, sitzt neben Mitarbeitern der UN, während einer Plenarsitzung auf dem UN-Klimagipfel COP30 i Brasilien.Foto: Andre Penner9/12Alexander Zverev in Aktion beim Davis Cup in Turin.Foto: Luca Bruno10/12Menschen nehmen an der Einschaltung der Weihnachtsbeleuchtung in Palma auf Mallorca teil.Foto: Clara Margais11/12Ein Helfer erntet die gefrorenen Weintrauben in Ballrechten-Dottingen in Baden-Württemberg.Foto: Philipp von Ditfurth12/12