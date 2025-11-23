DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251123-930-328175/41 / 11Mann kämpft sich auf überfluteter Straße durch die Fluten in ZentralvietnamFoto: VNA1/11Mann kämpft sich auf überfluteter Straße durch die Fluten in ZentralvietnamFoto: VNALaura Nolte und Deborah Levi jubeln auf dem Podium nach Zweierbob-Sieg in CortinaFoto: Andrew Medichini2/11Thomas Gottschalk und Ehefrau Karina bei der »Menschen in Europa«-PreisverleihungFoto: Armin Weigel3/11Zweiter Verhandlungstag beimFoto: Michael Kappeler4/11Raureif-Zauber: Rosen leuchten im kalten MorgenFoto: Thomas Warnack5/11BVB-Mitgliederversammlung: Geschäftsführer Lars Ricken betritt das PodiumFoto: Bernd Thissen6/11Max Verstappen siegt in Las Vegas – der Weltmeister jubelt erneutFoto: Eric Gay7/11Andre Correa do Lago (M), Präsident der COP30, sitzt neben Mitarbeitern der UN, während einer Plenarsitzung auf dem UN-Klimagipfel COP30 i Brasilien.Foto: Andre Penner8/11Alexander Zverev in Aktion beim Davis Cup in Turin.Foto: Luca Bruno9/11Menschen nehmen an der Einschaltung der Weihnachtsbeleuchtung in Palma auf Mallorca teil.Foto: Clara Margais10/11Ein Helfer erntet die gefrorenen Weintrauben in Ballrechten-Dottingen in Baden-Württemberg.Foto: Philipp von Ditfurth11/11