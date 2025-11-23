Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Mann kämpft sich auf überfluteter Straße durch die Fluten in Zentralvietnam
Foto: VNA
Überflutungen in Vietnam
Foto: VNA
Laura Nolte und Deborah Levi jubeln auf dem Podium nach Zweierbob-Sieg in Cortina
Foto: Andrew Medichini
Thomas Gottschalk und Ehefrau Karina bei der »Menschen in Europa«-Preisverleihung
Foto: Armin Weigel
Zweiter Verhandlungstag beim
Foto: Michael Kappeler
Raureif-Zauber: Rosen leuchten im kalten Morgen
Foto: Thomas Warnack
BVB-Mitgliederversammlung: Geschäftsführer Lars Ricken betritt das Podium
Foto: Bernd Thissen
Max Verstappen siegt in Las Vegas – der Weltmeister jubelt erneut
Foto: Eric Gay
Andre Correa do Lago (M), Präsident der COP30, sitzt neben Mitarbeitern der UN, während einer Plenarsitzung auf dem UN-Klimagipfel COP30 i Brasilien.
Foto: Andre Penner
Alexander Zverev in Aktion beim Davis Cup in Turin.
Foto: Luca Bruno
Menschen nehmen an der Einschaltung der Weihnachtsbeleuchtung in Palma auf Mallorca teil.
Foto: Clara Margais
Ein Helfer erntet die gefrorenen Weintrauben in Ballrechten-Dottingen in Baden-Württemberg.
Foto: Philipp von Ditfurth
