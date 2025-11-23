DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251123-930-328175/31 / 8Zweiter Verhandlungstag beimFoto: Michael Kappeler1/8Zweiter Verhandlungstag beimFoto: Michael KappelerRaureif-Zauber: Rosen leuchten im kalten MorgenFoto: Thomas Warnack2/8BVB-Mitgliederversammlung: Geschäftsführer Lars Ricken betritt das PodiumFoto: Bernd Thissen3/8Max Verstappen siegt in Las Vegas – der Weltmeister jubelt erneutFoto: Eric Gay4/8Andre Correa do Lago (M), Präsident der COP30, sitzt neben Mitarbeitern der UN, während einer Plenarsitzung auf dem UN-Klimagipfel COP30 i Brasilien.Foto: Andre Penner5/8Alexander Zverev in Aktion beim Davis Cup in Turin.Foto: Luca Bruno6/8Menschen nehmen an der Einschaltung der Weihnachtsbeleuchtung in Palma auf Mallorca teil.Foto: Clara Margais7/8Ein Helfer erntet die gefrorenen Weintrauben in Ballrechten-Dottingen in Baden-Württemberg.Foto: Philipp von Ditfurth8/8