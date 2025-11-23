Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251123-930-328175/2

Max Verstappen siegt in Las Vegas – der Weltmeister jubelt erneut
Foto: Eric Gay
Großer Preis von Las Vegas
Foto: Eric Gay
Andre Correa do Lago (M), Präsident der COP30, sitzt neben Mitarbeitern der UN, während einer Plenarsitzung auf dem UN-Klimagipfel COP30 i Brasilien.
Foto: Andre Penner
Alexander Zverev in Aktion beim Davis Cup in Turin.
Foto: Luca Bruno
Menschen nehmen an der Einschaltung der Weihnachtsbeleuchtung in Palma auf Mallorca teil.
Foto: Clara Margais
Ein Helfer erntet die gefrorenen Weintrauben in Ballrechten-Dottingen in Baden-Württemberg.
Foto: Philipp von Ditfurth
