Max Verstappen siegt in Las Vegas – der Weltmeister jubelt erneut
Foto: Eric Gay

Andre Correa do Lago (M), Präsident der COP30, sitzt neben Mitarbeitern der UN, während einer Plenarsitzung auf dem UN-Klimagipfel COP30 i Brasilien.
Foto: Andre Penner

Alexander Zverev in Aktion beim Davis Cup in Turin.
Foto: Luca Bruno

Menschen nehmen an der Einschaltung der Weihnachtsbeleuchtung in Palma auf Mallorca teil.
Foto: Clara Margais

Ein Helfer erntet die gefrorenen Weintrauben in Ballrechten-Dottingen in Baden-Württemberg.
Foto: Philipp von Ditfurth