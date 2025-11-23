DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251123-930-328175/11 / 4Andre Correa do Lago (M), Präsident der COP30, sitzt neben Mitarbeitern der UN, während einer Plenarsitzung auf dem UN-Klimagipfel COP30 i Brasilien.Foto: Andre Penner1/4Andre Correa do Lago (M), Präsident der COP30, sitzt neben Mitarbeitern der UN, während einer Plenarsitzung auf dem UN-Klimagipfel COP30 i Brasilien.Foto: Andre PennerAlexander Zverev in Aktion beim Davis Cup in Turin.Foto: Luca Bruno2/4Menschen nehmen an der Einschaltung der Weihnachtsbeleuchtung in Palma auf Mallorca teil.Foto: Clara Margais3/4Ein Helfer erntet die gefrorenen Weintrauben in Ballrechten-Dottingen in Baden-Württemberg.Foto: Philipp von Ditfurth4/4