Bilder des Tages

Andre Correa do Lago (M), Präsident der COP30, sitzt neben Mitarbeitern der UN, während einer Plenarsitzung auf dem UN-Klimagipfel COP30 i Brasilien.
Foto: Andre Penner
Weltklimakonferenz COP30
Alexander Zverev in Aktion beim Davis Cup in Turin.
Foto: Luca Bruno
Menschen nehmen an der Einschaltung der Weihnachtsbeleuchtung in Palma auf Mallorca teil.
Foto: Clara Margais
Ein Helfer erntet die gefrorenen Weintrauben in Ballrechten-Dottingen in Baden-Württemberg.
Foto: Philipp von Ditfurth
