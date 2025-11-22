DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251122-930-325231/51 / 13Kanzler Merz und Brasiliens Präsident Lula umarmen sich beim G20-Gipfel.Foto: Michael Kappeler1/13Kanzler Merz und Brasiliens Präsident Lula umarmen sich beim G20-Gipfel.Foto: Michael KappelerMit einem Zwinkern - Starmer, Macron und Merz im Gespräch beim G20-Gipfel in JohannesburgFoto: Leon Neal2/13Langlauf bei eisigen Temperaturen im ErzgebirgeFoto: Jennifer Brückner3/13Weihnachtsbaum fürs Brandenburger Tor: Fichte per Kran auf LKW verladen in SömmerdaFoto: Tobias Junghannß4/13Blick ins Tal beim Weltcup-Slalom in Gurgl: Zenhäusern legt rasant vorFoto: Giovanni Maria Pizzato5/13Auftakt in Südafrika: Merz beim G20-Gipfel angekommenFoto: Michael Kappeler6/13Eisweinlese startet: Helfer ernten gefrorene Silvaner-Trauben in RetzstadtFoto: Daniel Löb7/13Bremer Weihnachtsmänner fahren eine erste Runde mit der Weihnachtsbahn zum Rathaus.Foto: Kai Moorschlatt8/13Die Festung Ehrenbreitstein, hoch über dem Rhein bei Koblenz, erstrahlt im Lichterzauber vom »Christmas Garden«.Foto: Thomas Frey9/13Besucher tanzen in der so genannten Wichtel Disco bei der Eröffnung der Weihnachtslichter-Attraktion Weihnachten im Tierpark Berlin.Foto: Britta Pedersen10/13Die Schauspielerin Sandra Hüller liest am bundesweiten Vorlesetag in Leipzig aus Kinderbüchern.Foto: Hendrik Schmidt11/13Ein doppelter Regenbogen erscheint hinter Windturbinen unter Gewitterwolken in der Nähe von Cathedral City in Kalifornien.Foto: Jae C. Hong12/13McLaren-Pilot Lando Norris aus Großbritannien fährt während eines Trainings vor dem dem Großen Preis von Las Vegas.Foto: John Locher13/13