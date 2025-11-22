Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251122-930-325231/3

Weihnachtsbaum fürs Brandenburger Tor: Fichte per Kran auf LKW verladen in Sömmerda
Foto: Tobias Junghannß
Blick ins Tal beim Weltcup-Slalom in Gurgl: Zenhäusern legt rasant vor
Foto: Giovanni Maria Pizzato
Auftakt in Südafrika: Merz beim G20-Gipfel angekommen
Foto: Michael Kappeler
Eisweinlese startet: Helfer ernten gefrorene Silvaner-Trauben in Retzstadt
Foto: Daniel Löb
Bremer Weihnachtsmänner fahren eine erste Runde mit der Weihnachtsbahn zum Rathaus.
Foto: Kai Moorschlatt
Die Festung Ehrenbreitstein, hoch über dem Rhein bei Koblenz, erstrahlt im Lichterzauber vom »Christmas Garden«.
Foto: Thomas Frey
Besucher tanzen in der so genannten Wichtel Disco bei der Eröffnung der Weihnachtslichter-Attraktion Weihnachten im Tierpark Berlin.
Foto: Britta Pedersen
Die Schauspielerin Sandra Hüller liest am bundesweiten Vorlesetag in Leipzig aus Kinderbüchern.
Foto: Hendrik Schmidt
Ein doppelter Regenbogen erscheint hinter Windturbinen unter Gewitterwolken in der Nähe von Cathedral City in Kalifornien.
Foto: Jae C. Hong
McLaren-Pilot Lando Norris aus Großbritannien fährt während eines Trainings vor dem dem Großen Preis von Las Vegas.
Foto: John Locher
