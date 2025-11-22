DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251122-930-325231/31 / 10Weihnachtsbaum fürs Brandenburger Tor: Fichte per Kran auf LKW verladen in SömmerdaFoto: Tobias Junghannß1/10Weihnachtsbaum fürs Brandenburger Tor: Fichte per Kran auf LKW verladen in SömmerdaFoto: Tobias JunghannßBlick ins Tal beim Weltcup-Slalom in Gurgl: Zenhäusern legt rasant vorFoto: Giovanni Maria Pizzato2/10Auftakt in Südafrika: Merz beim G20-Gipfel angekommenFoto: Michael Kappeler3/10Eisweinlese startet: Helfer ernten gefrorene Silvaner-Trauben in RetzstadtFoto: Daniel Löb4/10Bremer Weihnachtsmänner fahren eine erste Runde mit der Weihnachtsbahn zum Rathaus.Foto: Kai Moorschlatt5/10Die Festung Ehrenbreitstein, hoch über dem Rhein bei Koblenz, erstrahlt im Lichterzauber vom »Christmas Garden«.Foto: Thomas Frey6/10Besucher tanzen in der so genannten Wichtel Disco bei der Eröffnung der Weihnachtslichter-Attraktion Weihnachten im Tierpark Berlin.Foto: Britta Pedersen7/10Die Schauspielerin Sandra Hüller liest am bundesweiten Vorlesetag in Leipzig aus Kinderbüchern.Foto: Hendrik Schmidt8/10Ein doppelter Regenbogen erscheint hinter Windturbinen unter Gewitterwolken in der Nähe von Cathedral City in Kalifornien.Foto: Jae C. Hong9/10McLaren-Pilot Lando Norris aus Großbritannien fährt während eines Trainings vor dem dem Großen Preis von Las Vegas.Foto: John Locher10/10