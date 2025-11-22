DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251122-930-325231/21 / 8Auftakt in Südafrika: Merz beim G20-Gipfel angekommenFoto: Michael Kappeler1/8Auftakt in Südafrika: Merz beim G20-Gipfel angekommenFoto: Michael KappelerEisweinlese startet: Helfer ernten gefrorene Silvaner-Trauben in RetzstadtFoto: Daniel Löb2/8Bremer Weihnachtsmänner fahren eine erste Runde mit der Weihnachtsbahn zum Rathaus.Foto: Kai Moorschlatt3/8Die Festung Ehrenbreitstein, hoch über dem Rhein bei Koblenz, erstrahlt im Lichterzauber vom »Christmas Garden«.Foto: Thomas Frey4/8Besucher tanzen in der so genannten Wichtel Disco bei der Eröffnung der Weihnachtslichter-Attraktion Weihnachten im Tierpark Berlin.Foto: Britta Pedersen5/8Die Schauspielerin Sandra Hüller liest am bundesweiten Vorlesetag in Leipzig aus Kinderbüchern.Foto: Hendrik Schmidt6/8Ein doppelter Regenbogen erscheint hinter Windturbinen unter Gewitterwolken in der Nähe von Cathedral City in Kalifornien.Foto: Jae C. Hong7/8McLaren-Pilot Lando Norris aus Großbritannien fährt während eines Trainings vor dem dem Großen Preis von Las Vegas.Foto: John Locher8/8