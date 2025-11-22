DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251122-930-325231/11 / 6Bremer Weihnachtsmänner fahren eine erste Runde mit der Weihnachtsbahn zum Rathaus.Foto: Kai Moorschlatt1/6Bremer Weihnachtsmänner fahren eine erste Runde mit der Weihnachtsbahn zum Rathaus.Foto: Kai MoorschlattDie Festung Ehrenbreitstein, hoch über dem Rhein bei Koblenz, erstrahlt im Lichterzauber vom »Christmas Garden«.Foto: Thomas Frey2/6Besucher tanzen in der so genannten Wichtel Disco bei der Eröffnung der Weihnachtslichter-Attraktion Weihnachten im Tierpark Berlin.Foto: Britta Pedersen3/6Die Schauspielerin Sandra Hüller liest am bundesweiten Vorlesetag in Leipzig aus Kinderbüchern.Foto: Hendrik Schmidt4/6Ein doppelter Regenbogen erscheint hinter Windturbinen unter Gewitterwolken in der Nähe von Cathedral City in Kalifornien.Foto: Jae C. Hong5/6McLaren-Pilot Lando Norris aus Großbritannien fährt während eines Trainings vor dem dem Großen Preis von Las Vegas.Foto: John Locher6/6