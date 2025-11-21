Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251121-930-320433/5

Zwei junge Männer haben Spaß beim Eisbaden in Hamburg an der Alster.
Foto: Christian Charisius
Eisbaden in Hamburg
Vögel des Glücks: Kraniche stehen in der chinesischen Provinz Jiangsu und spiegeln sich im Wasser.
Foto: Si Wei
Romantik pur bietet der Herbst in Tokio.
Foto: Louise Delmotte
Sie sehen, dass Sie nichts sehen: Dichter Smog liegt über der indischen Hauptstadt Neu-Delhi.
Foto: Deepak
Reineke im Schnee: Ein Fuchs läuft über ein verschneites Feld in der Schweiz.
Foto: Christian Beutler
Helfer beseitigen Trümmer nach einem Erdbeben in Bangladesch.
Foto: Abdul Goni
Albino-Babyschildkröte schlüpft im Amazonas-Reservat Abufari
Foto: Edmar Barros
Miss Mexiko Fatima Bosch gewinnt Miss Universe 2025 in Thailand
Foto: Sakchai Lalit
Tänzerinnen und Tänzer spielen in den ersten Showacts der Premiere der Cirque du Soleil in »Alize« im Theater am Potsdamer Platz in Berlin.
Foto: Annette Riedl
Rettungskräfte arbeiten an einem Markt in der ukrainischen Stadt Saporischschja, der durch einen russischen Angriff zerstört wurde.
Foto: Kateryna Klochko
