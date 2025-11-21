DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251121-930-320433/51 / 10Zwei junge Männer haben Spaß beim Eisbaden in Hamburg an der Alster.Foto: Christian Charisius1/10Zwei junge Männer haben Spaß beim Eisbaden in Hamburg an der Alster.Foto: Christian CharisiusVögel des Glücks: Kraniche stehen in der chinesischen Provinz Jiangsu und spiegeln sich im Wasser.Foto: Si Wei2/10Romantik pur bietet der Herbst in Tokio.Foto: Louise Delmotte3/10Sie sehen, dass Sie nichts sehen: Dichter Smog liegt über der indischen Hauptstadt Neu-Delhi.Foto: Deepak4/10Reineke im Schnee: Ein Fuchs läuft über ein verschneites Feld in der Schweiz.Foto: Christian Beutler5/10Helfer beseitigen Trümmer nach einem Erdbeben in Bangladesch.Foto: Abdul Goni6/10Albino-Babyschildkröte schlüpft im Amazonas-Reservat AbufariFoto: Edmar Barros7/10Miss Mexiko Fatima Bosch gewinnt Miss Universe 2025 in ThailandFoto: Sakchai Lalit8/10Tänzerinnen und Tänzer spielen in den ersten Showacts der Premiere der Cirque du Soleil in »Alize« im Theater am Potsdamer Platz in Berlin.Foto: Annette Riedl9/10Rettungskräfte arbeiten an einem Markt in der ukrainischen Stadt Saporischschja, der durch einen russischen Angriff zerstört wurde.Foto: Kateryna Klochko10/10