DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251121-930-320433/31 / 7Sie sehen, dass Sie nichts sehen: Dichter Smog liegt über der indischen Hauptstadt Neu-Delhi.Foto: Deepak1/7Sie sehen, dass Sie nichts sehen: Dichter Smog liegt über der indischen Hauptstadt Neu-Delhi.Foto: DeepakHelfer beseitigen Trümmer nach einem Erdbeben in Bangladesch.Foto: Abdul Goni2/7Albino-Babyschildkröte schlüpft im Amazonas-Reservat AbufariFoto: Edmar Barros3/7Miss Mexiko Fatima Bosch gewinnt Miss Universe 2025 in ThailandFoto: Sakchai Lalit4/7Tänzerinnen und Tänzer spielen in den ersten Showacts der Premiere der Cirque du Soleil in »Alize« im Theater am Potsdamer Platz in Berlin.Foto: Annette Riedl5/7Rettungskräfte arbeiten an einem Markt in der ukrainischen Stadt Saporischschja, der durch einen russischen Angriff zerstört wurde.Foto: Kateryna Klochko6/7McLaren-Pilot Lando Norris aus Großbritannien fährt während des Trainings beim Grand Prix von Las Vegas.Foto: John Locher7/7