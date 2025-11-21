DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251121-930-320433/21 / 5Albino-Babyschildkröte schlüpft im Amazonas-Reservat AbufariFoto: Edmar Barros1/5Albino-Babyschildkröte schlüpft im Amazonas-Reservat AbufariFoto: Edmar BarrosMiss Mexiko Fatima Bosch gewinnt Miss Universe 2025 in ThailandFoto: Sakchai Lalit2/5Tänzerinnen und Tänzer spielen in den ersten Showacts der Premiere der Cirque du Soleil in »Alize« im Theater am Potsdamer Platz in Berlin.Foto: Annette Riedl3/5Rettungskräfte arbeiten an einem Markt in der ukrainischen Stadt Saporischschja, der durch einen russischen Angriff zerstört wurde.Foto: Kateryna Klochko4/5McLaren-Pilot Lando Norris aus Großbritannien fährt während des Trainings beim Grand Prix von Las Vegas.Foto: John Locher5/5