Tänzerinnen und Tänzer spielen in den ersten Showacts der Premiere der Cirque du Soleil in »Alize« im Theater am Potsdamer Platz in Berlin.
Foto: Annette Riedl

Rettungskräfte arbeiten an einem Markt in der ukrainischen Stadt Saporischschja, der durch einen russischen Angriff zerstört wurde.
Foto: Kateryna Klochko

McLaren-Pilot Lando Norris aus Großbritannien fährt während des Trainings beim Grand Prix von Las Vegas.
Foto: John Locher