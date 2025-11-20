DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251120-930-315949/41 / 11Brauchtum unter Polizeischutz: Polizisten sichern die Eröffnung vom Magdeburger Weihnachtsmarkt.Foto: Matthias Bein1/11Brauchtum unter Polizeischutz: Polizisten sichern die Eröffnung vom Magdeburger Weihnachtsmarkt.Foto: Matthias BeinSchnee liegt auf Wegweisern am Kahlen Asten im Sauerland.Foto: Rene Traut2/11Apokalyptisch: Palästinenser inspizieren einen Tag nach einem israelischen Angriff auf ein Gebäude in Gaza die Ruinen.Foto: Jehad Alshrafi3/11In der Jugend schon blau: Junge, blaue Warane im Zoo im tschechischen Pilsen.Foto: Chaloupka Miroslav4/11Schneefall im Schwarzwald: Autofahrer auf der B28 bei Freudenstadt.Foto: Silas Stein5/11Beaujolais Nouveau 2025: Winzer in Lyon und Beaujeu feiern offiziellen Verkaufsbeginn.Foto: Jeff Pachoud6/11Winterwetter bei Bösingen: Fußgänger auf verschneitem Weg im Schwarzwald.Foto: Silas Stein7/11Ein Rentier steht auf der Straße bei Aviemore in Großbritannien.Foto: Jane Barlow8/11Die Lichter der Straßen und Büros erleuchten die Innenstadt von Frankfurt am Main.Foto: Boris Roessler9/11Ein kleines Boot überquert einen Fluss in der Nähe von Itacoa Miri in Brasilien.Foto: Fernando Llano10/11Vertriebene Palästinenser drängen sich in Gaza Stadt vor einer von Wohltätigkeitsorganisationen betriebenen Bäckerei, um Brotrationen zu erhalten.Foto: Abed Rahim Khatib11/11