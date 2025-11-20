Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251120-930-315949/3

1 / 11
Brauchtum unter Polizeischutz: Polizisten sichern die Eröffnung vom Magdeburger Weihnachtsmarkt.
Foto: Matthias Bein
1/11
Eröffnung des Magdeburger Weihnachtsmarkts 2025
Brauchtum unter Polizeischutz: Polizisten sichern die Eröffnung vom Magdeburger Weihnachtsmarkt.
Foto: Matthias Bein
Schnee liegt auf Wegweisern am Kahlen Asten im Sauerland.
Foto: Rene Traut
2/11
Apokalyptisch: Palästinenser inspizieren einen Tag nach einem israelischen Angriff auf ein Gebäude in Gaza die Ruinen.
Foto: Jehad Alshrafi
3/11
In der Jugend schon blau: Junge, blaue Warane im Zoo im tschechischen Pilsen.
Foto: Chaloupka Miroslav
4/11
Schneefall im Schwarzwald: Autofahrer auf der B28 bei Freudenstadt.
Foto: Silas Stein
5/11
Beaujolais Nouveau 2025: Winzer in Lyon und Beaujeu feiern offiziellen Verkaufsbeginn.
Foto: Jeff Pachoud
6/11
Winterwetter bei Bösingen: Fußgänger auf verschneitem Weg im Schwarzwald.
Foto: Silas Stein
7/11
Ein Rentier steht auf der Straße bei Aviemore in Großbritannien.
Foto: Jane Barlow
8/11
Die Lichter der Straßen und Büros erleuchten die Innenstadt von Frankfurt am Main.
Foto: Boris Roessler
9/11
Ein kleines Boot überquert einen Fluss in der Nähe von Itacoa Miri in Brasilien.
Foto: Fernando Llano
10/11
Vertriebene Palästinenser drängen sich in Gaza Stadt vor einer von Wohltätigkeitsorganisationen betriebenen Bäckerei, um Brotrationen zu erhalten.
Foto: Abed Rahim Khatib
11/11