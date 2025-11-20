DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251120-930-315949/21 / 8Schneefall im Schwarzwald: Autofahrer auf der B28 bei Freudenstadt.Foto: Silas Stein1/8Schneefall im Schwarzwald: Autofahrer auf der B28 bei Freudenstadt.Foto: Silas SteinBeaujolais Nouveau 2025: Winzer in Lyon und Beaujeu feiern offiziellen Verkaufsbeginn.Foto: Jeff Pachoud2/8Winterwetter bei Bösingen: Fußgänger auf verschneitem Weg im Schwarzwald.Foto: Silas Stein3/8Ein Rentier steht auf der Straße bei Aviemore in Großbritannien.Foto: Jane Barlow4/8Die Lichter der Straßen und Büros erleuchten die Innenstadt von Frankfurt am Main.Foto: Boris Roessler5/8Ein kleines Boot überquert einen Fluss in der Nähe von Itacoa Miri in Brasilien.Foto: Fernando Llano6/8Dieses von Gianluca Masi zur Verfügung gestellte Foto zeigt den interstellaren Kometen 3I/Atlas, wie er durchs All zieht.Foto: Gianluca Masi7/8Vertriebene Palästinenser drängen sich in Gaza Stadt vor einer von Wohltätigkeitsorganisationen betriebenen Bäckerei, um Brotrationen zu erhalten.Foto: Abed Rahim Khatib8/8