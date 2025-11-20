Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251120-930-315949/1

Ein Rentier steht auf der Straße bei Aviemore in Großbritannien.
Foto: Jane Barlow
Herbstwetter in Großbritannien
Foto: Jane Barlow
Die Lichter der Straßen und Büros erleuchten die Innenstadt von Frankfurt am Main.
Foto: Boris Roessler
Ein kleines Boot überquert einen Fluss in der Nähe von Itacoa Miri in Brasilien.
Foto: Fernando Llano
Dieses von Gianluca Masi zur Verfügung gestellte Foto zeigt den interstellaren Kometen 3I/Atlas, wie er durchs All zieht.
Foto: Gianluca Masi
Vertriebene Palästinenser drängen sich in Gaza Stadt vor einer von Wohltätigkeitsorganisationen betriebenen Bäckerei, um Brotrationen zu erhalten.
Foto: Abed Rahim Khatib
