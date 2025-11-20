DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251120-930-315949/11 / 5Ein Rentier steht auf der Straße bei Aviemore in Großbritannien.Foto: Jane Barlow1/5Ein Rentier steht auf der Straße bei Aviemore in Großbritannien.Foto: Jane BarlowDie Lichter der Straßen und Büros erleuchten die Innenstadt von Frankfurt am Main.Foto: Boris Roessler2/5Ein kleines Boot überquert einen Fluss in der Nähe von Itacoa Miri in Brasilien.Foto: Fernando Llano3/5Dieses von Gianluca Masi zur Verfügung gestellte Foto zeigt den interstellaren Kometen 3I/Atlas, wie er durchs All zieht.Foto: Gianluca Masi4/5Vertriebene Palästinenser drängen sich in Gaza Stadt vor einer von Wohltätigkeitsorganisationen betriebenen Bäckerei, um Brotrationen zu erhalten.Foto: Abed Rahim Khatib5/5