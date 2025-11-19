DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251118-930-310749/41 / 8Starkregen hat in Vietnam eine Straße unter Wasser gesetzt.Foto: Tran Van Thong1/8Starkregen hat in Vietnam eine Straße unter Wasser gesetzt.Foto: Tran Van ThongSchnee liegt in Consett in der Grafschaft Durham in Großbritannien,Foto: Owen Humphreys2/8Curaçao hat sich für die Fußball-WM qualifiziert und die Fans jubeln.Foto: Marco Van Der Caaij3/8Bundeswehrsoldaten laufen eine Treppe im U-Bahnhof Jungfernheide herunter.Foto: Christophe Gateau4/8Die japanische Prinzessin Aiko (r) stößt bei einem Bankett an.Foto: kyodo5/8Ein Feuerwehrfahrzeug ist gegen einen Baum in Negernbötel geprallt.Foto: News56/8Ein Kraftwerksblock ist auf der Baustelle des Kernkraftwerks El-Dabaa zu sehen.Foto: Alexander Ryumin7/8US-Präsident Donald Trump (M) spricht während eines Abendessens.Foto: Alex Brandon8/8