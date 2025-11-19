Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Starkregen hat in Vietnam eine Straße unter Wasser gesetzt.
Foto: Tran Van Thong
Überschwemmungen in Vietnam
Schnee liegt in Consett in der Grafschaft Durham in Großbritannien,
Foto: Owen Humphreys
Curaçao hat sich für die Fußball-WM qualifiziert und die Fans jubeln.
Foto: Marco Van Der Caaij
Bundeswehrsoldaten laufen eine Treppe im U-Bahnhof Jungfernheide herunter.
Foto: Christophe Gateau
Die japanische Prinzessin Aiko (r) stößt bei einem Bankett an.
Foto: kyodo
Ein Feuerwehrfahrzeug ist gegen einen Baum in Negernbötel geprallt.
Foto: News5
Ein Kraftwerksblock ist auf der Baustelle des Kernkraftwerks El-Dabaa zu sehen.
Foto: Alexander Ryumin
US-Präsident Donald Trump (M) spricht während eines Abendessens.
Foto: Alex Brandon
