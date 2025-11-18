Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Kronprinz von Saudi-Arabien bei Trump
Saudi-Arabiens Kronprinz bin Salman zu Besuch in Washington
Zerstörung in Gaza
Es leuchtet wieder - Christmas Garden Berlin
Flug-Show in Dubai
Nur mit Gasmaske: In Neu-Delhi in Indien wird demonstriert, weil die Regierung zu wenig gegen die Luftverschmutzung tut.
Polizisten räumen ein besetztes Waldstück im Hambacher Forst und gehen gegen die Besetzer vor.
Jetzt wird wieder geknetet: In einer Bäckerei in Thüringen wird der Teig für Weihnachtsstollen zubereitet.
Eisblumen haben sich am Morgen an einem Dachfenster in Leipzig gebildet.
Winterliches Bayern: Das Karwendelgebirge spiegelt sich im Geroldsee.
Überschwemmungen nach Unwettern im Norden Italiens: Eine Frau wird mit ihrem Hund von Rettungskräften in einem Schlauchboot evakuiert.
Wolken türmen sich hinter einem Hausbauprojekt in Kalifornien auf.
US-Präsident Donald Trump spricht auf einer Veranstaltung.
