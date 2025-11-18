DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251118-930-305999/61 / 12Kronprinz von Saudi-Arabien bei TrumpFoto: Evan Vucci1/12Kronprinz von Saudi-Arabien bei TrumpFoto: Evan VucciZerstörung in GazaFoto: Jehad Alshrafi2/12Es leuchtet wieder - Christmas Garden BerlinFoto: Britta Pedersen3/12Flug-Show in DubaiFoto: Fatima Shbair4/12Nur mit Gasmaske: In Neu-Delhi in Indien wird demonstriert, weil die Regierung zu wenig gegen die Luftverschmutzung tut.Foto: Manish Swarup5/12Polizisten räumen ein besetztes Waldstück im Hambacher Forst und gehen gegen die Besetzer vor.Foto: Henning Kaiser6/12Jetzt wird wieder geknetet: In einer Bäckerei in Thüringen wird der Teig für Weihnachtsstollen zubereitet.Foto: Michael Reichel7/12Eisblumen haben sich am Morgen an einem Dachfenster in Leipzig gebildet.Foto: Jan Woitas8/12Winterliches Bayern: Das Karwendelgebirge spiegelt sich im Geroldsee.Foto: Sven Hoppe9/12Überschwemmungen nach Unwettern im Norden Italiens: Eine Frau wird mit ihrem Hund von Rettungskräften in einem Schlauchboot evakuiert.Foto: Michela Porta10/12Wolken türmen sich hinter einem Hausbauprojekt in Kalifornien auf.Foto: Leonard Ortiz11/12US-Präsident Donald Trump spricht auf einer Veranstaltung.Foto: Alex Brandon12/12