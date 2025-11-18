Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251118-930-305999/5

1 / 8
Nur mit Gasmaske: In Neu-Delhi in Indien wird demonstriert, weil die Regierung zu wenig gegen die Luftverschmutzung tut.
Foto: Manish Swarup
1/8
Protest gegen Luftverschmutzung in Neu Delhi
Nur mit Gasmaske: In Neu-Delhi in Indien wird demonstriert, weil die Regierung zu wenig gegen die Luftverschmutzung tut.
Foto: Manish Swarup
Polizisten räumen ein besetztes Waldstück im Hambacher Forst und gehen gegen die Besetzer vor.
Foto: Henning Kaiser
2/8
Jetzt wird wieder geknetet: In einer Bäckerei in Thüringen wird der Teig für Weihnachtsstollen zubereitet.
Foto: Michael Reichel
3/8
Eisblumen haben sich am Morgen an einem Dachfenster in Leipzig gebildet.
Foto: Jan Woitas
4/8
Winterliches Bayern: Das Karwendelgebirge spiegelt sich im Geroldsee.
Foto: Sven Hoppe
5/8
Überschwemmungen nach Unwettern im Norden Italiens: Eine Frau wird mit ihrem Hund von Rettungskräften in einem Schlauchboot evakuiert.
Foto: Michela Porta
6/8
Wolken türmen sich hinter einem Hausbauprojekt in Kalifornien auf.
Foto: Leonard Ortiz
7/8
US-Präsident Donald Trump spricht auf einer Veranstaltung.
Foto: Alex Brandon
8/8