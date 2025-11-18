DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251118-930-305999/51 / 8Nur mit Gasmaske: In Neu-Delhi in Indien wird demonstriert, weil die Regierung zu wenig gegen die Luftverschmutzung tut.Foto: Manish Swarup1/8Nur mit Gasmaske: In Neu-Delhi in Indien wird demonstriert, weil die Regierung zu wenig gegen die Luftverschmutzung tut.Foto: Manish SwarupPolizisten räumen ein besetztes Waldstück im Hambacher Forst und gehen gegen die Besetzer vor.Foto: Henning Kaiser2/8Jetzt wird wieder geknetet: In einer Bäckerei in Thüringen wird der Teig für Weihnachtsstollen zubereitet.Foto: Michael Reichel3/8Eisblumen haben sich am Morgen an einem Dachfenster in Leipzig gebildet.Foto: Jan Woitas4/8Winterliches Bayern: Das Karwendelgebirge spiegelt sich im Geroldsee.Foto: Sven Hoppe5/8Überschwemmungen nach Unwettern im Norden Italiens: Eine Frau wird mit ihrem Hund von Rettungskräften in einem Schlauchboot evakuiert.Foto: Michela Porta6/8Wolken türmen sich hinter einem Hausbauprojekt in Kalifornien auf.Foto: Leonard Ortiz7/8US-Präsident Donald Trump spricht auf einer Veranstaltung.Foto: Alex Brandon8/8