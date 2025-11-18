Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Polizisten räumen ein besetztes Waldstück im Hambacher Forst und gehen gegen die Besetzer vor.
Foto: Henning Kaiser
Polizei räumt besetztes Waldstück am Tagebau Hambach
Jetzt wird wieder geknetet: In einer Bäckerei in Thüringen wird der Teig für Weihnachtsstollen zubereitet.
Foto: Michael Reichel
Eisblumen haben sich am Morgen an einem Dachfenster in Leipzig gebildet.
Foto: Jan Woitas
Winterliches Bayern: Das Karwendelgebirge spiegelt sich im Geroldsee.
Foto: Sven Hoppe
Überschwemmungen nach Unwettern im Norden Italiens: Eine Frau wird mit ihrem Hund von Rettungskräften in einem Schlauchboot evakuiert.
Foto: Michela Porta
Wolken türmen sich hinter einem Hausbauprojekt in Kalifornien auf.
Foto: Leonard Ortiz
US-Präsident Donald Trump spricht auf einer Veranstaltung.
Foto: Alex Brandon
