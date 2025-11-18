DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251118-930-305999/41 / 7Polizisten räumen ein besetztes Waldstück im Hambacher Forst und gehen gegen die Besetzer vor.Foto: Henning Kaiser1/7Polizisten räumen ein besetztes Waldstück im Hambacher Forst und gehen gegen die Besetzer vor.Foto: Henning KaiserJetzt wird wieder geknetet: In einer Bäckerei in Thüringen wird der Teig für Weihnachtsstollen zubereitet.Foto: Michael Reichel2/7Eisblumen haben sich am Morgen an einem Dachfenster in Leipzig gebildet.Foto: Jan Woitas3/7Winterliches Bayern: Das Karwendelgebirge spiegelt sich im Geroldsee.Foto: Sven Hoppe4/7Überschwemmungen nach Unwettern im Norden Italiens: Eine Frau wird mit ihrem Hund von Rettungskräften in einem Schlauchboot evakuiert.Foto: Michela Porta5/7Wolken türmen sich hinter einem Hausbauprojekt in Kalifornien auf.Foto: Leonard Ortiz6/7US-Präsident Donald Trump spricht auf einer Veranstaltung.Foto: Alex Brandon7/7