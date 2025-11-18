DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251118-930-305999/31 / 5Eisblumen haben sich am Morgen an einem Dachfenster in Leipzig gebildet.Foto: Jan Woitas1/5Eisblumen haben sich am Morgen an einem Dachfenster in Leipzig gebildet.Foto: Jan WoitasWinterliches Bayern: Das Karwendelgebirge spiegelt sich im Geroldsee.Foto: Sven Hoppe2/5Überschwemmungen nach Unwettern im Norden Italiens: Eine Frau wird mit ihrem Hund von Rettungskräften in einem Schlauchboot evakuiert.Foto: Michela Porta3/5Wolken türmen sich hinter einem Hausbauprojekt in Kalifornien auf.Foto: Leonard Ortiz4/5US-Präsident Donald Trump spricht auf einer Veranstaltung.Foto: Alex Brandon5/5