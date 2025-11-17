DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251117-930-301384/91 / 13Tore für Deutschland - Leroy SaneFoto: Christian Charisius1/13Tore für Deutschland - Leroy SaneFoto: Christian CharisiusEine Frage der KopfbedeckungFoto: Boris Roessler2/13Maskenumzug zum Jahrestag der Samtenen RevolutionFoto: Vondrouš Roman3/13Standaufbau am Paulsplatz: Frankfurter Weihnachtsmarkt öffnet am 25. NovemberFoto: Arne Dedert4/13Protest mit Tradition: Indigene Gruppen fordern auf der COP30 in farbenfrohen Aktionen KlimaschutzFoto: Andre Penner5/13Thüringer Wald: Frischer Schnee trifft auf farbenfrohe LaubblätterFoto: Michael Reichel6/13Schnee im SauerlandFoto: Federico Gambarini7/13Selenskyj und Macron unterzeichnen AbkommenFoto: Christophe Ena8/13Der Kanzler bei einem ShootingFoto: Kay Nietfeld9/13Eine Milbe (unten) klettert zwischen Regentropfen an einem Kleeblatt an einem Hang im ländlichen Südwesten Oregons.Foto: Robin Loznak10/13Die Avenue Champs Elysee strahlt zur Weihnachtszeit im Lichterglanz.Foto: Thibault Camus11/13Tom Cruise, Gewinner eines Ehrenpreises, posiert auf der Bühne.Foto: Chris Pizzello12/13Jan Polak (r) und Martin Ondracek betrachten einen Flamingo-Marschflugkörper.Foto: Efrem Lukatsky13/13