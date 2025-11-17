Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Eine Frage der Kopfbedeckung
Foto: Boris Roessler
Foto: Boris Roessler
Maskenumzug zum Jahrestag der Samtenen Revolution
Foto: Vondrouš Roman
Standaufbau am Paulsplatz: Frankfurter Weihnachtsmarkt öffnet am 25. November
Foto: Arne Dedert
Protest mit Tradition: Indigene Gruppen fordern auf der COP30 in farbenfrohen Aktionen Klimaschutz
Foto: Andre Penner
Thüringer Wald: Frischer Schnee trifft auf farbenfrohe Laubblätter
Foto: Michael Reichel
Schnee im Sauerland
Foto: Federico Gambarini
Selenskyj und Macron unterzeichnen Abkommen
Foto: Christophe Ena
Der Kanzler bei einem Shooting
Foto: Kay Nietfeld
Eine Milbe (unten) klettert zwischen Regentropfen an einem Kleeblatt an einem Hang im ländlichen Südwesten Oregons.
Foto: Robin Loznak
Die Avenue Champs Elysee strahlt zur Weihnachtszeit im Lichterglanz.
Foto: Thibault Camus
Tom Cruise, Gewinner eines Ehrenpreises, posiert auf der Bühne.
Foto: Chris Pizzello
Jan Polak (r) und Martin Ondracek betrachten einen Flamingo-Marschflugkörper.
Foto: Efrem Lukatsky
