DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251117-930-301384/71 / 10Standaufbau am Paulsplatz: Frankfurter Weihnachtsmarkt öffnet am 25. NovemberFoto: Arne Dedert1/10Standaufbau am Paulsplatz: Frankfurter Weihnachtsmarkt öffnet am 25. NovemberFoto: Arne DedertProtest mit Tradition: Indigene Gruppen fordern auf der COP30 in farbenfrohen Aktionen KlimaschutzFoto: Andre Penner2/10Thüringer Wald: Frischer Schnee trifft auf farbenfrohe LaubblätterFoto: Michael Reichel3/10Schnee im SauerlandFoto: Federico Gambarini4/10Selenskyj und Macron unterzeichnen AbkommenFoto: Christophe Ena5/10Der Kanzler bei einem ShootingFoto: Kay Nietfeld6/10Eine Milbe (unten) klettert zwischen Regentropfen an einem Kleeblatt an einem Hang im ländlichen Südwesten Oregons.Foto: Robin Loznak7/10Die Avenue Champs Elysee strahlt zur Weihnachtszeit im Lichterglanz.Foto: Thibault Camus8/10Tom Cruise, Gewinner eines Ehrenpreises, posiert auf der Bühne.Foto: Chris Pizzello9/10Jan Polak (r) und Martin Ondracek betrachten einen Flamingo-Marschflugkörper.Foto: Efrem Lukatsky10/10