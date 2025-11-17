Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Eine Milbe (unten) klettert zwischen Regentropfen an einem Kleeblatt an einem Hang im ländlichen Südwesten Oregons.
Foto: Robin Loznak
Regen in Oregon
Foto: Robin Loznak
Die Avenue Champs Elysee strahlt zur Weihnachtszeit im Lichterglanz.
Foto: Thibault Camus
Tom Cruise, Gewinner eines Ehrenpreises, posiert auf der Bühne.
Foto: Chris Pizzello
Jan Polak (r) und Martin Ondracek betrachten einen Flamingo-Marschflugkörper.
Foto: Efrem Lukatsky
