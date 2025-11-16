DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251116-930-298307/41 / 10Spiegelbild - Himmel über Hezhou in ChinaFoto: Yu Xiangquan1/10Spiegelbild - Himmel über Hezhou in ChinaFoto: Yu XiangquanFußballfans aus der ganzen Bundesrepublik protestieren gemeinsam in der Leipziger Innenstadt gegen strengere Sicherheitsmaßnahmen bei Fußballspielen.Foto: Jan Woitas2/10Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, spricht beim Deutschlandtag der Jungen Union.Foto: Philipp von Ditfurth3/10Der Winter kann kommen: 4400 Tonnen Streusalz liegen in der Salzhalle der Stadtreinigung Leipzig bereit.Foto: Jan Woitas4/10»Zwiegespräch«: Eine Frau surft auf ihrem Smartphone vor einer Buddha-förmigen Pappfigur, die in einem Einkaufszentrum in Peking aufgestellt ist.Foto: Andy Wong5/10Hunde stehen unter einer Boje am Ufer des Rio de la Plata.Foto: Rodrigo Abd6/10Eine Frau geht zwischen den Bäumen einer Christbaum-Plantage in Rudendorf entlang.Foto: Pia Bayer7/10Möwen fliegen neben dem Santa Monica Pier nach heftigen Regenfällen in Kalifornien.Foto: Ethan Swope8/10Der Rapper Haftbefehl tritt im La Louve in Gießen auf.Foto: Hannes P. Albert9/10Demonstranten stürmen gegen die Polizei an während eines Marsches von Jugendlichen gegen die Regierung in Mexiko-Stadt.Foto: Marco Ugarte10/10