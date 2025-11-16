Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251116-930-298307/4

1 / 10
Spiegelbild - Himmel über Hezhou in China
Foto: Yu Xiangquan
1/10
Wetter in China
Spiegelbild - Himmel über Hezhou in China
Foto: Yu Xiangquan
Fußballfans aus der ganzen Bundesrepublik protestieren gemeinsam in der Leipziger Innenstadt gegen strengere Sicherheitsmaßnahmen bei Fußballspielen.
Foto: Jan Woitas
2/10
Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, spricht beim Deutschlandtag der Jungen Union.
Foto: Philipp von Ditfurth
3/10
Der Winter kann kommen: 4400 Tonnen Streusalz liegen in der Salzhalle der Stadtreinigung Leipzig bereit.
Foto: Jan Woitas
4/10
»Zwiegespräch«: Eine Frau surft auf ihrem Smartphone vor einer Buddha-förmigen Pappfigur, die in einem Einkaufszentrum in Peking aufgestellt ist.
Foto: Andy Wong
5/10
Hunde stehen unter einer Boje am Ufer des Rio de la Plata.
Foto: Rodrigo Abd
6/10
Eine Frau geht zwischen den Bäumen einer Christbaum-Plantage in Rudendorf entlang.
Foto: Pia Bayer
7/10
Möwen fliegen neben dem Santa Monica Pier nach heftigen Regenfällen in Kalifornien.
Foto: Ethan Swope
8/10
Der Rapper Haftbefehl tritt im La Louve in Gießen auf.
Foto: Hannes P. Albert
9/10
Demonstranten stürmen gegen die Polizei an während eines Marsches von Jugendlichen gegen die Regierung in Mexiko-Stadt.
Foto: Marco Ugarte
10/10