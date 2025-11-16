DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251116-930-298307/31 / 9Fußballfans aus der ganzen Bundesrepublik protestieren gemeinsam in der Leipziger Innenstadt gegen strengere Sicherheitsmaßnahmen bei Fußballspielen.Foto: Jan Woitas1/9Fußballfans aus der ganzen Bundesrepublik protestieren gemeinsam in der Leipziger Innenstadt gegen strengere Sicherheitsmaßnahmen bei Fußballspielen.Foto: Jan WoitasMarkus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, spricht beim Deutschlandtag der Jungen Union.Foto: Philipp von Ditfurth2/9Der Winter kann kommen: 4400 Tonnen Streusalz liegen in der Salzhalle der Stadtreinigung Leipzig bereit.Foto: Jan Woitas3/9»Zwiegespräch«: Eine Frau surft auf ihrem Smartphone vor einer Buddha-förmigen Pappfigur, die in einem Einkaufszentrum in Peking aufgestellt ist.Foto: Andy Wong4/9Hunde stehen unter einer Boje am Ufer des Rio de la Plata.Foto: Rodrigo Abd5/9Eine Frau geht zwischen den Bäumen einer Christbaum-Plantage in Rudendorf entlang.Foto: Pia Bayer6/9Möwen fliegen neben dem Santa Monica Pier nach heftigen Regenfällen in Kalifornien.Foto: Ethan Swope7/9Der Rapper Haftbefehl tritt im La Louve in Gießen auf.Foto: Hannes P. Albert8/9Demonstranten stürmen gegen die Polizei an während eines Marsches von Jugendlichen gegen die Regierung in Mexiko-Stadt.Foto: Marco Ugarte9/9