Bilder des Tages

Fußballfans aus der ganzen Bundesrepublik protestieren gemeinsam in der Leipziger Innenstadt gegen strengere Sicherheitsmaßnahmen bei Fußballspielen.
Foto: Jan Woitas
Fußballfanszene demonstriert in Leipzig
Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, spricht beim Deutschlandtag der Jungen Union.
Foto: Philipp von Ditfurth
2/9
Der Winter kann kommen: 4400 Tonnen Streusalz liegen in der Salzhalle der Stadtreinigung Leipzig bereit.
Foto: Jan Woitas
3/9
»Zwiegespräch«: Eine Frau surft auf ihrem Smartphone vor einer Buddha-förmigen Pappfigur, die in einem Einkaufszentrum in Peking aufgestellt ist.
Foto: Andy Wong
4/9
Hunde stehen unter einer Boje am Ufer des Rio de la Plata.
Foto: Rodrigo Abd
5/9
Eine Frau geht zwischen den Bäumen einer Christbaum-Plantage in Rudendorf entlang.
Foto: Pia Bayer
6/9
Möwen fliegen neben dem Santa Monica Pier nach heftigen Regenfällen in Kalifornien.
Foto: Ethan Swope
7/9
Der Rapper Haftbefehl tritt im La Louve in Gießen auf.
Foto: Hannes P. Albert
8/9
Demonstranten stürmen gegen die Polizei an während eines Marsches von Jugendlichen gegen die Regierung in Mexiko-Stadt.
Foto: Marco Ugarte
9/9