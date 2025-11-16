DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251116-930-298307/21 / 7Der Winter kann kommen: 4400 Tonnen Streusalz liegen in der Salzhalle der Stadtreinigung Leipzig bereit.Foto: Jan Woitas1/7Der Winter kann kommen: 4400 Tonnen Streusalz liegen in der Salzhalle der Stadtreinigung Leipzig bereit.Foto: Jan Woitas»Zwiegespräch«: Eine Frau surft auf ihrem Smartphone vor einer Buddha-förmigen Pappfigur, die in einem Einkaufszentrum in Peking aufgestellt ist.Foto: Andy Wong2/7Hunde stehen unter einer Boje am Ufer des Rio de la Plata.Foto: Rodrigo Abd3/7Eine Frau geht zwischen den Bäumen einer Christbaum-Plantage in Rudendorf entlang.Foto: Pia Bayer4/7Möwen fliegen neben dem Santa Monica Pier nach heftigen Regenfällen in Kalifornien.Foto: Ethan Swope5/7Der Rapper Haftbefehl tritt im La Louve in Gießen auf.Foto: Hannes P. Albert6/7Demonstranten stürmen gegen die Polizei an während eines Marsches von Jugendlichen gegen die Regierung in Mexiko-Stadt.Foto: Marco Ugarte7/7