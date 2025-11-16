Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251116-930-298307/2

1 / 7
Der Winter kann kommen: 4400 Tonnen Streusalz liegen in der Salzhalle der Stadtreinigung Leipzig bereit.
Foto: Jan Woitas
1/7
Stadtreinigung Leipzig rüstet sich für den Winter
Der Winter kann kommen: 4400 Tonnen Streusalz liegen in der Salzhalle der Stadtreinigung Leipzig bereit.
Foto: Jan Woitas
»Zwiegespräch«: Eine Frau surft auf ihrem Smartphone vor einer Buddha-förmigen Pappfigur, die in einem Einkaufszentrum in Peking aufgestellt ist.
Foto: Andy Wong
2/7
Hunde stehen unter einer Boje am Ufer des Rio de la Plata.
Foto: Rodrigo Abd
3/7
Eine Frau geht zwischen den Bäumen einer Christbaum-Plantage in Rudendorf entlang.
Foto: Pia Bayer
4/7
Möwen fliegen neben dem Santa Monica Pier nach heftigen Regenfällen in Kalifornien.
Foto: Ethan Swope
5/7
Der Rapper Haftbefehl tritt im La Louve in Gießen auf.
Foto: Hannes P. Albert
6/7
Demonstranten stürmen gegen die Polizei an während eines Marsches von Jugendlichen gegen die Regierung in Mexiko-Stadt.
Foto: Marco Ugarte
7/7