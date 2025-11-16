Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251116-930-298307/1

Eine Frau geht zwischen den Bäumen einer Christbaum-Plantage in Rudendorf entlang.
Foto: Pia Bayer
Eröffnung bayerische Christbaumsaison
Foto: Pia Bayer
Möwen fliegen neben dem Santa Monica Pier nach heftigen Regenfällen in Kalifornien.
Foto: Ethan Swope
Der Rapper Haftbefehl tritt im La Louve in Gießen auf.
Foto: Hannes P. Albert
Demonstranten stürmen gegen die Polizei an während eines Marsches von Jugendlichen gegen die Regierung in Mexiko-Stadt.
Foto: Marco Ugarte
