Bilder des Tages

Eine Frau geht zwischen den Bäumen einer Christbaum-Plantage in Rudendorf entlang.
Foto: Pia Bayer

Möwen fliegen neben dem Santa Monica Pier nach heftigen Regenfällen in Kalifornien.
Foto: Ethan Swope

Der Rapper Haftbefehl tritt im La Louve in Gießen auf.
Foto: Hannes P. Albert

Demonstranten stürmen gegen die Polizei an während eines Marsches von Jugendlichen gegen die Regierung in Mexiko-Stadt.
Foto: Marco Ugarte