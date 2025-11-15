Training für den Notfall - Mitglieder der DRK Bergwacht Sachsen üben an einem Skilift die Evakuierung von Personen.
Foto: Bodo Schackow
Häkeln für einen Weltrekord im sogenannten Strickcafé im Ruhrmuseum - kleine handgefertigte Quadrate sollen ein geplantes XL-Mammut bedecken. Gedacht ist die Aktion für eine Sonderausstellung im Jahr 2026.
Foto: Bernd Thissen
In Monzingen in Rheinland-Pfalz steht ein Mehrfamilienhaus in Flammen. Alle vier Bewohner des Hauses in Monzingen konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen, erlitten aber Rauchgasvergiftungen.
Foto: Sebastian Schmitt
Absperrungen und Hinweisschilder an den Aufgängen sorgen im Hauptbahnhof dafür, das Bauarbeiten nicht behindert werden. Die Bahn hat am Kölner Hauptbahnhof mit den Bauarbeiten für ein neues Stellwerk begonnen.
Foto: Roberto Pfeil
Deutschlands Nick Woltemade in Aktion gegen Luxemburgs Marvin Martins.
Foto: Federico Gambarini
Ein Bundespolizist kontrolliert einen jungen Mann im Hauptbahnhof Hannover. Die Maßnahmen sind Teil eines bundesweiten Schwerpunkteinsatzes an gewaltbelasteten Bahnhöfen.
Foto: Moritz Frankenberg
Alexander Zverev reagiert im Spiel gegen Felix Auger-Aliassime in Turin.
Foto: Antonio Calanni
Die schottische Sängerin Shirley Manson von der Band Garbage tritt während des Corona Capital Musikfestivalsin Mexiko-Stadt auf.
Foto: Eduardo Verdugo
US-Präsident Donald Trump spricht zu Reportern in der Air Force One auf dem Weg zu seinem Anwesen Mar-a-Lago.