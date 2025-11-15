DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251115-930-295842/11 / 5Deutschlands Nick Woltemade in Aktion gegen Luxemburgs Marvin Martins.Foto: Federico Gambarini1/5Deutschlands Nick Woltemade in Aktion gegen Luxemburgs Marvin Martins.Foto: Federico GambariniEin Bundespolizist kontrolliert einen jungen Mann im Hauptbahnhof Hannover. Die Maßnahmen sind Teil eines bundesweiten Schwerpunkteinsatzes an gewaltbelasteten Bahnhöfen.Foto: Moritz Frankenberg2/5Alexander Zverev reagiert im Spiel gegen Felix Auger-Aliassime in Turin.Foto: Antonio Calanni3/5Die schottische Sängerin Shirley Manson von der Band Garbage tritt während des Corona Capital Musikfestivalsin Mexiko-Stadt auf.Foto: Eduardo Verdugo4/5US-Präsident Donald Trump spricht zu Reportern in der Air Force One auf dem Weg zu seinem Anwesen Mar-a-Lago.Foto: Manuel Balce Ceneta5/5