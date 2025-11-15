Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251115-930-295842/1

Deutschlands Nick Woltemade in Aktion gegen Luxemburgs Marvin Martins.
Foto: Federico Gambarini
Luxemburg - Deutschland
Ein Bundespolizist kontrolliert einen jungen Mann im Hauptbahnhof Hannover. Die Maßnahmen sind Teil eines bundesweiten Schwerpunkteinsatzes an gewaltbelasteten Bahnhöfen.
Foto: Moritz Frankenberg
Alexander Zverev reagiert im Spiel gegen Felix Auger-Aliassime in Turin.
Foto: Antonio Calanni
Die schottische Sängerin Shirley Manson von der Band Garbage tritt während des Corona Capital Musikfestivalsin Mexiko-Stadt auf.
Foto: Eduardo Verdugo
US-Präsident Donald Trump spricht zu Reportern in der Air Force One auf dem Weg zu seinem Anwesen Mar-a-Lago.
Foto: Manuel Balce Ceneta
