DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251114-930-291009/61 / 12Die Bundespolizei kontrolliert am Hauptbahnhof in Hamburg.Foto: Marcus Golejewski1/12Die Bundespolizei kontrolliert am Hauptbahnhof in Hamburg.Foto: Marcus GolejewskiCut the Castle: König Charles schneidet Schloss-Torte anlässlich des 200-jährigen Jubiläums von Schloss Cyfarthfa anFoto: Kin Cheung2/12Protest bei COP30: Munduruku-Aktivistin sorgt mit Affen für AufsehenFoto: Andre Penner3/12Shenzhou-21: Rückkehrkapsel landet sicher in der Inneren MongoleiFoto: Li Zhipeng4/12Israel übergibt Leichen nicht identifizierter Palästinenser – Transfer ins Nasser-KrankenhausFoto: Abdel Kareem Hana5/12Beschädigtes Wohnhaus in Kiew: Behörden untersuchen Folgen russischen AngriffsFoto: Evgeniy Maloletka6/12Maduro präsentiert Bild des Heiligen Hernández bei Jugendkundgebung in VenezuelaFoto: Jesus Vargas7/12Lichterzauber in Surrey: Besucher eröffnen den ‚Windsor Great Park Illuminated‘-PfadFoto: Andrew Matthews8/12Sänger Roland Kaiser zeigt seinen BAMBI in der Kategorie »Lebenswerk« bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios.Foto: Felix Hörhager9/12Auf der National Mall in Washington wehen Flaggen im Wind.Foto: Allison Robbert10/12Demonstranten nehmen am Marsch der Waldvölker zur Verteidigung des Waldes, der territorialen Rechte und der Klimaverantwortung während des COP30-Klimagipfels in Belem in Brasilien teil.Foto: Andre Penner11/12Eine »New Glenn« Rakete des Weltraumunternehmens Blue Origin hebt vom Launch Complex 36 der Cape Canaveral Space Force Station ab.Foto: John Raoux12/12