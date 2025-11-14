DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251114-930-291009/51 / 11Cut the Castle: König Charles schneidet Schloss-Torte anlässlich des 200-jährigen Jubiläums von Schloss Cyfarthfa anFoto: Kin Cheung1/11Cut the Castle: König Charles schneidet Schloss-Torte anlässlich des 200-jährigen Jubiläums von Schloss Cyfarthfa anFoto: Kin CheungProtest bei COP30: Munduruku-Aktivistin sorgt mit Affen für AufsehenFoto: Andre Penner2/11Shenzhou-21: Rückkehrkapsel landet sicher in der Inneren MongoleiFoto: Li Zhipeng3/11Israel übergibt Leichen nicht identifizierter Palästinenser – Transfer ins Nasser-KrankenhausFoto: Abdel Kareem Hana4/11Beschädigtes Wohnhaus in Kiew: Behörden untersuchen Folgen russischen AngriffsFoto: Evgeniy Maloletka5/11Maduro präsentiert Bild des Heiligen Hernández bei Jugendkundgebung in VenezuelaFoto: Jesus Vargas6/11Lichterzauber in Surrey: Besucher eröffnen den ‚Windsor Great Park Illuminated‘-PfadFoto: Andrew Matthews7/11Sänger Roland Kaiser zeigt seinen BAMBI in der Kategorie »Lebenswerk« bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios.Foto: Felix Hörhager8/11Auf der National Mall in Washington wehen Flaggen im Wind.Foto: Allison Robbert9/11Demonstranten nehmen am Marsch der Waldvölker zur Verteidigung des Waldes, der territorialen Rechte und der Klimaverantwortung während des COP30-Klimagipfels in Belem in Brasilien teil.Foto: Andre Penner10/11Eine »New Glenn« Rakete des Weltraumunternehmens Blue Origin hebt vom Launch Complex 36 der Cape Canaveral Space Force Station ab.Foto: John Raoux11/11