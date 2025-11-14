Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Bilder des Tages

Protest bei COP30: Munduruku-Aktivistin sorgt mit Affen für Aufsehen
Foto: Andre Penner
Weltklimakonferenz COP30
Shenzhou-21: Rückkehrkapsel landet sicher in der Inneren Mongolei
Foto: Li Zhipeng
Israel übergibt Leichen nicht identifizierter Palästinenser – Transfer ins Nasser-Krankenhaus
Foto: Abdel Kareem Hana
Beschädigtes Wohnhaus in Kiew: Behörden untersuchen Folgen russischen Angriffs
Foto: Evgeniy Maloletka
Maduro präsentiert Bild des Heiligen Hernández bei Jugendkundgebung in Venezuela
Foto: Jesus Vargas
Lichterzauber in Surrey: Besucher eröffnen den ‚Windsor Great Park Illuminated‘-Pfad
Foto: Andrew Matthews
Sänger Roland Kaiser zeigt seinen BAMBI in der Kategorie »Lebenswerk« bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios.
Foto: Felix Hörhager
Auf der National Mall in Washington wehen Flaggen im Wind.
Foto: Allison Robbert
Demonstranten nehmen am Marsch der Waldvölker zur Verteidigung des Waldes, der territorialen Rechte und der Klimaverantwortung während des COP30-Klimagipfels in Belem in Brasilien teil.
Foto: Andre Penner
Eine »New Glenn« Rakete des Weltraumunternehmens Blue Origin hebt vom Launch Complex 36 der Cape Canaveral Space Force Station ab.
Foto: John Raoux
