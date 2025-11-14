DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251114-930-291009/21 / 7Beschädigtes Wohnhaus in Kiew: Behörden untersuchen Folgen russischen AngriffsFoto: Evgeniy Maloletka1/7Beschädigtes Wohnhaus in Kiew: Behörden untersuchen Folgen russischen AngriffsFoto: Evgeniy MaloletkaMaduro präsentiert Bild des Heiligen Hernández bei Jugendkundgebung in VenezuelaFoto: Jesus Vargas2/7Lichterzauber in Surrey: Besucher eröffnen den ‚Windsor Great Park Illuminated‘-PfadFoto: Andrew Matthews3/7Sänger Roland Kaiser zeigt seinen BAMBI in der Kategorie »Lebenswerk« bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios.Foto: Felix Hörhager4/7Auf der National Mall in Washington wehen Flaggen im Wind.Foto: Allison Robbert5/7Demonstranten nehmen am Marsch der Waldvölker zur Verteidigung des Waldes, der territorialen Rechte und der Klimaverantwortung während des COP30-Klimagipfels in Belem in Brasilien teil.Foto: Andre Penner6/7Eine »New Glenn« Rakete des Weltraumunternehmens Blue Origin hebt vom Launch Complex 36 der Cape Canaveral Space Force Station ab.Foto: John Raoux7/7