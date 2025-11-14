Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251114-930-291009/1

1 / 4
Sänger Roland Kaiser zeigt seinen BAMBI in der Kategorie »Lebenswerk« bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios.
Foto: Felix Hörhager
1/4
Bambi-Verleihung 2025
Sänger Roland Kaiser zeigt seinen BAMBI in der Kategorie »Lebenswerk« bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios.
Foto: Felix Hörhager
Auf der National Mall in Washington wehen Flaggen im Wind.
Foto: Allison Robbert
2/4
Demonstranten nehmen am Marsch der Waldvölker zur Verteidigung des Waldes, der territorialen Rechte und der Klimaverantwortung während des COP30-Klimagipfels in Belem in Brasilien teil.
Foto: Andre Penner
3/4
Eine »New Glenn« Rakete des Weltraumunternehmens Blue Origin hebt vom Launch Complex 36 der Cape Canaveral Space Force Station ab.
Foto: John Raoux
4/4