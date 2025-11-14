DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251114-930-291009/11 / 4Sänger Roland Kaiser zeigt seinen BAMBI in der Kategorie »Lebenswerk« bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios.Foto: Felix Hörhager1/4Sänger Roland Kaiser zeigt seinen BAMBI in der Kategorie »Lebenswerk« bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios.Foto: Felix HörhagerAuf der National Mall in Washington wehen Flaggen im Wind.Foto: Allison Robbert2/4Demonstranten nehmen am Marsch der Waldvölker zur Verteidigung des Waldes, der territorialen Rechte und der Klimaverantwortung während des COP30-Klimagipfels in Belem in Brasilien teil.Foto: Andre Penner3/4Eine »New Glenn« Rakete des Weltraumunternehmens Blue Origin hebt vom Launch Complex 36 der Cape Canaveral Space Force Station ab.Foto: John Raoux4/4