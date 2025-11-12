Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251112-930-280772/5

1 / 10
Königin Camilla empfängt das Englische Nationalballett.
Foto: Yui Mok
1/10
Empfang des Englischen Nationalballetts
Königin Camilla empfängt das Englische Nationalballett.
Foto: Yui Mok
Helene Fischer stellt ihre Stadiontour 2026 vor.
Foto: Peter Kneffel
2/10
Kanzler Merz läutet die Glocke zur Kabinettssitzung – und bekommt Glückwünsche zum 70.
Foto: Kay Nietfeld
3/10
Papst Leo XIV. zeigt Daumen hoch bei Generalaudienz
Foto: Alessandra Tarantino
4/10
Seltenes Naturschauspiel: Polarlichter leuchten über Bayern
Foto: onw-images
5/10
Ein schneebedeckter Kranz lehnt an einem Grabstein vor der Gedenkfeier zum Remembrance Day auf dem nationalen Soldatenfriedhof in Beachwood in Ottawa in Kanada.
Foto: Justin Tang
6/10
Zerstörungen im Gebiet Al-Katiba in Gaza.
Foto: Abed Rahim Khatib
7/10
Bei einem Konzert der Kölner Band Brings in der Düsseldorfer Altstadt halten die Fans ihre Handylichter hoch.
Foto: Christoph Reichwein
8/10
Ein Yeoman Warder (Beefeater) des Tower of London hält eine Laterne bei einer Ausstellung von Keramik-Mohnblumen im Tower anlässlich des Armistice Day.
Foto: James Manning
9/10
Das US-Kapitol ist bei Sonnenuntergang, einen Tag bevor das Repräsentantenhaus über einen Übergangshaushalt abstimmen soll.
Foto: Jose Luis Magana
10/10