Bilder des Tages
Helene Fischer stellt ihre Stadiontour 2026 vor.Foto: Peter Kneffel
Kanzler Merz läutet die Glocke zur Kabinettssitzung – und bekommt Glückwünsche zum 70.Foto: Kay Nietfeld
Papst Leo XIV. zeigt Daumen hoch bei GeneralaudienzFoto: Alessandra Tarantino
Seltenes Naturschauspiel: Polarlichter leuchten über BayernFoto: onw-images
Ein schneebedeckter Kranz lehnt an einem Grabstein vor der Gedenkfeier zum Remembrance Day auf dem nationalen Soldatenfriedhof in Beachwood in Ottawa in Kanada.Foto: Justin Tang
Zerstörungen im Gebiet Al-Katiba in Gaza.Foto: Abed Rahim Khatib
Bei einem Konzert der Kölner Band Brings in der Düsseldorfer Altstadt halten die Fans ihre Handylichter hoch.Foto: Christoph Reichwein
Ein Yeoman Warder (Beefeater) des Tower of London hält eine Laterne bei einer Ausstellung von Keramik-Mohnblumen im Tower anlässlich des Armistice Day.Foto: James Manning
Das US-Kapitol ist bei Sonnenuntergang, einen Tag bevor das Repräsentantenhaus über einen Übergangshaushalt abstimmen soll.Foto: Jose Luis Magana