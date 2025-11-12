Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bundeskabinett
Kanzler Merz läutet die Glocke zur Kabinettssitzung – und bekommt Glückwünsche zum 70.
Foto: Kay Nietfeld
Papst Leo XIV. zeigt Daumen hoch bei Generalaudienz
Foto: Alessandra Tarantino
Seltenes Naturschauspiel: Polarlichter leuchten über Bayern
Foto: onw-images
Ein schneebedeckter Kranz lehnt an einem Grabstein vor der Gedenkfeier zum Remembrance Day auf dem nationalen Soldatenfriedhof in Beachwood in Ottawa in Kanada.
Foto: Justin Tang
Zerstörungen im Gebiet Al-Katiba in Gaza.
Foto: Abed Rahim Khatib
Bei einem Konzert der Kölner Band Brings in der Düsseldorfer Altstadt halten die Fans ihre Handylichter hoch.
Foto: Christoph Reichwein
Ein Yeoman Warder (Beefeater) des Tower of London hält eine Laterne bei einer Ausstellung von Keramik-Mohnblumen im Tower anlässlich des Armistice Day.
Foto: James Manning
Das US-Kapitol ist bei Sonnenuntergang, einen Tag bevor das Repräsentantenhaus über einen Übergangshaushalt abstimmen soll.
Foto: Jose Luis Magana
