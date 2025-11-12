DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251112-930-280772/31 / 8Kanzler Merz läutet die Glocke zur Kabinettssitzung – und bekommt Glückwünsche zum 70.Foto: Kay Nietfeld1/8Kanzler Merz läutet die Glocke zur Kabinettssitzung – und bekommt Glückwünsche zum 70.Foto: Kay NietfeldPapst Leo XIV. zeigt Daumen hoch bei GeneralaudienzFoto: Alessandra Tarantino2/8Seltenes Naturschauspiel: Polarlichter leuchten über BayernFoto: onw-images3/8Ein schneebedeckter Kranz lehnt an einem Grabstein vor der Gedenkfeier zum Remembrance Day auf dem nationalen Soldatenfriedhof in Beachwood in Ottawa in Kanada.Foto: Justin Tang4/8Zerstörungen im Gebiet Al-Katiba in Gaza.Foto: Abed Rahim Khatib5/8Bei einem Konzert der Kölner Band Brings in der Düsseldorfer Altstadt halten die Fans ihre Handylichter hoch.Foto: Christoph Reichwein6/8Ein Yeoman Warder (Beefeater) des Tower of London hält eine Laterne bei einer Ausstellung von Keramik-Mohnblumen im Tower anlässlich des Armistice Day.Foto: James Manning7/8Das US-Kapitol ist bei Sonnenuntergang, einen Tag bevor das Repräsentantenhaus über einen Übergangshaushalt abstimmen soll.Foto: Jose Luis Magana8/8