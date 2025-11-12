DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251112-930-280772/21 / 6Seltenes Naturschauspiel: Polarlichter leuchten über BayernFoto: onw-images1/6Seltenes Naturschauspiel: Polarlichter leuchten über BayernFoto: onw-imagesEin schneebedeckter Kranz lehnt an einem Grabstein vor der Gedenkfeier zum Remembrance Day auf dem nationalen Soldatenfriedhof in Beachwood in Ottawa in Kanada.Foto: Justin Tang2/6Zerstörungen im Gebiet Al-Katiba in Gaza.Foto: Abed Rahim Khatib3/6Bei einem Konzert der Kölner Band Brings in der Düsseldorfer Altstadt halten die Fans ihre Handylichter hoch.Foto: Christoph Reichwein4/6Ein Yeoman Warder (Beefeater) des Tower of London hält eine Laterne bei einer Ausstellung von Keramik-Mohnblumen im Tower anlässlich des Armistice Day.Foto: James Manning5/6Das US-Kapitol ist bei Sonnenuntergang, einen Tag bevor das Repräsentantenhaus über einen Übergangshaushalt abstimmen soll.Foto: Jose Luis Magana6/6