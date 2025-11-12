Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251112-930-280772/2

1 / 6
Seltenes Naturschauspiel: Polarlichter leuchten über Bayern
Foto: onw-images
1/6
Polarlichter über Bayern
Seltenes Naturschauspiel: Polarlichter leuchten über Bayern
Foto: onw-images
Ein schneebedeckter Kranz lehnt an einem Grabstein vor der Gedenkfeier zum Remembrance Day auf dem nationalen Soldatenfriedhof in Beachwood in Ottawa in Kanada.
Foto: Justin Tang
2/6
Zerstörungen im Gebiet Al-Katiba in Gaza.
Foto: Abed Rahim Khatib
3/6
Bei einem Konzert der Kölner Band Brings in der Düsseldorfer Altstadt halten die Fans ihre Handylichter hoch.
Foto: Christoph Reichwein
4/6
Ein Yeoman Warder (Beefeater) des Tower of London hält eine Laterne bei einer Ausstellung von Keramik-Mohnblumen im Tower anlässlich des Armistice Day.
Foto: James Manning
5/6
Das US-Kapitol ist bei Sonnenuntergang, einen Tag bevor das Repräsentantenhaus über einen Übergangshaushalt abstimmen soll.
Foto: Jose Luis Magana
6/6