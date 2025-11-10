DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251110-930-271011/91 / 10Herbstliche Abendstimmung in UnterfrankenFoto: Karl-Josef Hildenbrand1/10Herbstliche Abendstimmung in UnterfrankenFoto: Karl-Josef HildenbrandAnzeichen für mögliches Ende des US-ShutdownsFoto: J. Scott Applewhite2/10Ornat für neues Nürnberger Christkind: Nora Falk bei der AnprobeFoto: Daniel Karmann3/10BSW-Chefin Sahra Wagenknecht gibt den Bundesvorsitz ab.Foto: Michael Kappeler4/10US-Veteranen in BerlinFoto: Sebastian Christoph Gollnow5/10Kugelsicherer Glaskasten für Magdeburg ProzessFoto: Jan Woitas6/10Herbstlicher Nebel am MorgenFoto: Julian Stratenschulte7/10Detroit Lions Wide Receiver Jameson Williams (1) erzielt einen Touchdown.Foto: Nick Wass8/10Bundesministerin Radovan (l) verkostet Kakaofrucht.Foto: Allison Salles9/10Die Air Force One überfliegt das Northwest Stadion.Foto: Stephanie Scarbrough10/10