Bilder des Tages

Anzeichen für mögliches Ende des US-Shutdowns
Foto: J. Scott Applewhite
Shutdown USA
Anzeichen für mögliches Ende des US-Shutdowns
Foto: J. Scott Applewhite
Ornat für neues Nürnberger Christkind: Nora Falk bei der Anprobe
Foto: Daniel Karmann
BSW-Chefin Sahra Wagenknecht gibt den Bundesvorsitz ab.
Foto: Michael Kappeler
US-Veteranen in Berlin
Foto: Sebastian Christoph Gollnow
Kugelsicherer Glaskasten für Magdeburg Prozess
Foto: Jan Woitas
Herbstlicher Nebel am Morgen
Foto: Julian Stratenschulte
Detroit Lions Wide Receiver Jameson Williams (1) erzielt einen Touchdown.
Foto: Nick Wass
Bundesministerin Radovan (l) verkostet Kakaofrucht.
Foto: Allison Salles
Die Air Force One überfliegt das Northwest Stadion.
Foto: Stephanie Scarbrough
