DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251110-930-271011/71 / 8Ornat für neues Nürnberger Christkind: Nora Falk bei der AnprobeFoto: Daniel Karmann1/8Ornat für neues Nürnberger Christkind: Nora Falk bei der AnprobeFoto: Daniel KarmannBSW-Chefin Sahra Wagenknecht gibt den Bundesvorsitz ab.Foto: Michael Kappeler2/8US-Veteranen in BerlinFoto: Sebastian Christoph Gollnow3/8Kugelsicherer Glaskasten für Magdeburg ProzessFoto: Jan Woitas4/8Herbstlicher Nebel am MorgenFoto: Julian Stratenschulte5/8Detroit Lions Wide Receiver Jameson Williams (1) erzielt einen Touchdown.Foto: Nick Wass6/8Bundesministerin Radovan (l) verkostet Kakaofrucht.Foto: Allison Salles7/8Die Air Force One überfliegt das Northwest Stadion.Foto: Stephanie Scarbrough8/8