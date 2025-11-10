Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251110-930-271011/6

1 / 7
BSW-Chefin Sahra Wagenknecht gibt den Bundesvorsitz ab.
Foto: Michael Kappeler
1/7
Neuaufstellung BSW
BSW-Chefin Sahra Wagenknecht gibt den Bundesvorsitz ab.
Foto: Michael Kappeler
US-Veteranen in Berlin
Foto: Sebastian Christoph Gollnow
2/7
Kugelsicherer Glaskasten für Magdeburg Prozess
Foto: Jan Woitas
3/7
Herbstlicher Nebel am Morgen
Foto: Julian Stratenschulte
4/7
Detroit Lions Wide Receiver Jameson Williams (1) erzielt einen Touchdown.
Foto: Nick Wass
5/7
Bundesministerin Radovan (l) verkostet Kakaofrucht.
Foto: Allison Salles
6/7
Die Air Force One überfliegt das Northwest Stadion.
Foto: Stephanie Scarbrough
7/7