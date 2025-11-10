DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251110-930-271011/51 / 6US-Veteranen in BerlinFoto: Sebastian Christoph Gollnow1/6US-Veteranen in BerlinFoto: Sebastian Christoph GollnowKugelsicherer Glaskasten für Magdeburg ProzessFoto: Jan Woitas2/6Herbstlicher Nebel am MorgenFoto: Julian Stratenschulte3/6Detroit Lions Wide Receiver Jameson Williams (1) erzielt einen Touchdown.Foto: Nick Wass4/6Bundesministerin Radovan (l) verkostet Kakaofrucht.Foto: Allison Salles5/6Die Air Force One überfliegt das Northwest Stadion.Foto: Stephanie Scarbrough6/6