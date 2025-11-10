Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251110-930-271011/5

1 / 6
US-Veteranen in Berlin
Foto: Sebastian Christoph Gollnow
1/6
Ehrung von US-Veteranen
US-Veteranen in Berlin
Foto: Sebastian Christoph Gollnow
Kugelsicherer Glaskasten für Magdeburg Prozess
Foto: Jan Woitas
2/6
Herbstlicher Nebel am Morgen
Foto: Julian Stratenschulte
3/6
Detroit Lions Wide Receiver Jameson Williams (1) erzielt einen Touchdown.
Foto: Nick Wass
4/6
Bundesministerin Radovan (l) verkostet Kakaofrucht.
Foto: Allison Salles
5/6
Die Air Force One überfliegt das Northwest Stadion.
Foto: Stephanie Scarbrough
6/6