Ein Mann trägt bei einer Gedenkveranstaltung in Erinnerung an die Opfer der Novemberpogrome 1938 im Jüdischen Gemeindehaus im Berliner Ortsteil Charlottenburg eine Kippa.
Foto: Christoph Soeder
Blick auf ein Fahrgeschäft auf dem Osnabrücker Herbstjahrmarkt an der Halle Gartlage.
Foto: Friso Gentsch
Motorsport: Formel-1-Weltmeisterschaft, Grand Prix von Brasilien, Rennen. McLaren Rennleiter Mark Norris, links, versprüht Champagner für den britischen McLaren-Piloten Lando Norris auf dem Podium.
Foto: Andre Penner
Auerochsen grasen an einem trüben Tag auf einer Wiese im Aueroxenreservat Spreeaue nördlich der Stadt Cottbus.
Foto: Frank Hammerschmidt
American Football: Profiliga NFL, Indianapolis Colts - Atlanta Falcons, Hauptrunde, Hauptrunde-Partien, 10. Spieltag, Olympiastadion Berlin. Die Cheerleader der Indianapolis Colts vor dem Spiel.
Foto: Sebastian Christoph Gollnow
Weltkriegsgedenken am »Remembrance Sunday« - London: Mitglieder der militärischen Wohltätigkeitsorganisation »Scotty's Little Soldiers« marschieren während des Gedenkgottesdienstes am »Remembrance Sunday« am Cenotaph in Whitehall vorbei.
Foto: Yui Mok
Veteranen marschieren am Cenotaph in London.
Foto: Yui Mok
Mit dem Hund an der Donau spielen.
Foto: Thomas Warnack
Prinzessin Anne inspiziert die Hundertjahrfeier-Parade in der Victoria-Kaserne in Sydney.
Foto: Damian Shaw
Schneegänse heben über dem Iona Beach in Richmond, British Columbia, Kanada, ab.
Foto: Liang Sen
Barbara Becker steht als Figur »Smiley« auf der Bühne.
Foto: Rolf Vennenbernd
Der Weihnachtsbaum des Rockefeller Centers wird aufgestellt.